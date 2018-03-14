إعرف أكثر عن عوامل حول السعادة العالمية في عام 2017، تقرير يكشف بالرسوم البيانية أعدتها شبكة الشباب لحلول التنمية المستدامة.
اكتشف أكثر الدول سعادة في العالم
إلى أي مدى تلعب عوامل مثل الوفرة والحرية دورا في تشكل خيار الحياة وهل يرتبط الدعم الاجتماعي بالسعادة؟
اكتشف أكثر الدول سعادة في العالم
النمو الاقتصادي هو جزء من القصة لكنه ليس كل شيء.
إلى أي مدى تلعب عوامل مثل الوفرة والحرية دورا في تشكل خيار الحياة وهل يرتبط الدعم الاجتماعي بالسعادة؟
ضم التقرير بيانات تصنيف أكثر 15 دولة سعادة في العالم. وأبرز أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تلقي الضوء على معايير الحياة في كل دولة.
معايير الحياة حول العالم
يظهر في الرسوم البيانية التالية توزع الإجابات بالنسبة لسلم الأسئلة، واستبيان الذين استطلعت آراءهم حول قيم حيواتهم اليوم بمقياس من 0 حتى 10.
أعد أعضاء شبكة الشباب لحلول التنمية المستدامة الرسوم البيانية، في مبادرة لتعليم الشباب قضايا تحديات التنمية المستدامة وخلق الفرص لهم ليوظفوا إبداعاتهم ومعرفتهم للمبادرة بحلول التحديث للشبكة. إضافة إلى أن الشبكة تخلق قاعدة للشباب للتواصل والتعاون واندماج أفكارهم وآفاقهم على المستوى الوطني والإقليمي لتطبيقها.