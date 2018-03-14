توفيت الكاتبة والناشطة النسوية إميلي نصرالله بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 87 سنة.
وفاة الكاتبة إميلي نصرالله عن عمر يناهز 87 سنة
توفيت الكاتبة والناشطة النسوية إميلي نصرالله بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 87 سنة.
وفاة الكاتبة إميلي نصرالله عن عمر يناهز 87 سنة
وذكرت ابنتها مها نصرالله أن والدتها توفيت في بيروت ليلة الثلاثاء.
تناولت كتابات إميلي قضايا تقرير مصير المرأة والهجرة وإرهاب الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990. كما ألّفت عدة روايات وكتب للأطفال، وحصلت أعمالها على جوائز محلية وعالمية.
بدأت حياتها المهنية كصحفية ونشرت أول كتاب لها بعنوان "عصافير أيلول" في عام 1962، الذي أشاد به النقاد.
كتب رئيس الوزراء سعد الحريري في تغريدة له على التويتر: "فقدت لبنان والعالم العربي أيقونة الأدب ومبدعة لبنان، وناشطة في مجال حقوق المرأة".
وجاء في تغريدة لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على التويتر: "عون ينعي إميلي نصرالله: ذاكرة لبنان ستحفظها في مكانة غالية كسيدة رائدة و"أم الرواية اللبنانية"".
يذكر أن الأدبية إميلي نصر الله ولدت عام 1931 بقرية الكفير جنوبي لبنان، ونشرت عددا من الروايات، والمجموعات القصصية للأطفال.
ومن أشهر مؤلفاتها: "طيور أيلول"، و"شجرة الدفلى"، و"الرهينة"، و"تلك الذكريات"، و"الجمر الغافي"، و"روت لي الأيام"، و"الينبوع" و"المرأة في 17 قصة (قصة قصيرة)، و"خبزنا اليومي"، و"لحظات الرحيل".".