توفيت الكاتبة والناشطة النسوية إميلي نصرالله بعد مصراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 87 سنة.
وفاة الكاتبة إميلي نصرالله عن عمر يناهز 87 سنة
توفيت الكاتبة والناشطة النسوية إميلي نصرالله بعد مصراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 87 سنة.
وفاة الكاتبة إميلي نصرالله عن عمر يناهز 87 سنة
وذكرت ابنتها مها نصرالله أن والدتها توفيت في بيروت ليلة الثلاثاء.
تناولت كتابات إميلي قضايا تقرير مصير المرأة والهجرة وإرهاب الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990. كما ألّفت عدة روايات وكتب للأطفال، وحصلت أعمالها على جوائز محلية وعالمية.
بدأت حياتها المهنية كصحفية ونشرت أول كتاب لها بعنوان "عصافير أيلول" في عام 1962، الذي أشاد به النقاد.
كتب رئيس الوزراء سعد الحريري في تغريدة له على التويتر: "فقدت لبنان والعالم العربي أيقونة الأدب ومبدعة لبنان، وناشطة في مجال حقوق المرأة".