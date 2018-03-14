الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرور اعتماد الحل السياسي في سوريا ومواصلة الحرب على داعش

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني،في بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه أن بحلول الذكرى السابعة لاندلاع الحري في سوريا،يصادف ذكرى ماساوية لحرب مدمرة على مختلف الأصعدة و بخاصة الجانب الإنساني منها. وقد حذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر التصعيد الجديد في عفرين و الغوطة الشرقية. وجدير أن الاتحاد الأوروبي قد عمل بالتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة من أجل اعتماد القرار 2401 والذي يقضي بتجنب كل مناحي التصعيد التي تقوم على الأنشطة العسكرية في عفرين أولا و الغوطة الشرقية.