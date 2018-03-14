استعراض رقص إباحي في بيروت يثير الغضب ويتسبب بإغلاق ملهى ليلي

أمرت السلطات اللبنانية الثلاثاء بإقفال ملهى ليلي في بيروت وإغلاقه بالشمع الأحمر بعد انتشار فيديو لراقصتين تؤديان استعراضا مثيرا على المسرح، وتسبب بإحداث موجة من الغضب في المجتمع اللبناني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة أشرطة مصورة للاستعراض الذي حمل اسم "سيرك دو سوار"، وأظهر راقصتين، قالت وسائل الإعلام اللبنانية إنهما بريطانيتان، قدمتا عرضا جريئا يرقى إلى مستوى "الرقص الإباحي".

وأوضحت بلدية بيروت في بيان رسمي الثلاثاء أن الإغلاق جاء بعد أن تبين أن الملهى "غير مرخص ويقوم بتقديم برامج استعراضية منافية للحشمة والآداب العامة".

وقال محافظ بيروت زياد شبيب إنه : "وعلى الرغم من جميع المؤشرات التي قد توحي بوجود انفلات أخلاقي، لكننا نبقى مجتمعا محافظا، ولنا قيمنا التي لايمكن أن نتخلى عنها"، مضيفا: "لابد للحرية من أن تكون منسجمة مع القيم الأخلاقية التي نشأنا عليها".

ونشر ملهى "ديسكوتك" اعتذارا عبر صفحته في فيسبوك، موضحا أن "الإدارة والمسؤولين عن العرض لم يكونوا على علم بالأفعال الفردية التي قامت بها الراقصتان". وتوجه البيان إلى رواد الملهى بالقول : "ندرك أن بعضكم قد شعر بالإساءة لكن ذلك لم يكن في نيتنا أبدا".

وتتمتع العاصمة اللبنانية بحياة ليلية نشطة تميزها عن معظم المدن العربية الأخرى التي تعتبر أكثر محافظة.

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