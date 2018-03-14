تعرف على مادة "نوفيتشوك" السامة للقضاء على الجواسيس

كشفت الدكتورة ميشيل كارلين، المحاضرة البارزة في مادة الكيمياء الطبية-الجنائية والتحليلية في جامعة نورثمبريا عن طبيعة مادة "نوفيتشوك" السامة.

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استخدام مادة "نوفيتشوك" أو غاز الأعصاب في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

شرحت الدكتورة ميشيل كارلين، المحاضرة البارزة في مادة الكيمياء الطبية-الجنائية والتحليلية في جامعة نورثمبريا، أنّ ما نعرفه حتى الآن حول مادة "نوفيتشوك"، والذي يعني "الوافد الجديد" باللغة الروسية.

ما هو هذا الصنف من مادة الأعصاب؟

مادة "نوفيتشوك" هي مادة سامة من الجيل الرابع لغاز الأعصاب، ويعتقد أنها أكثر قوة بكثير من سلسلة الجيل الخامس، مادة "نوفيتشوك" تستخدم في شكل مسحوق دقيق للغاية، على عكس غازات الأعصاب الأخرى المعروفة الأخرى التي توجد على شكل سوائل أو أبخرة.

ما هي آلية العمل؟

يعتقد أن مادة "نوفيتشوك" تتكون من مادتين منفصلتين غير سامتين، ولكن عند اختلاطهما يتشكل عامل الأعصاب السام. آلية العمل مشابهة تماما لآلية عوامل الأعصاب الأخرى المعروفة، ومع ذلك، يُعتقد أن هذه العوامل أكثر فعالية من عوامل الجيل الخامس. ترسل الأعصاب في جسم الإنسان إشارات كيميائية إلى الأعضاء والأنسجة، ولكن عامل الأعصاب يفسد تلك الإشارة مما يؤدي إلى زيادة تحميل الإشارات. هذه الزيادة تؤدي إلى فقدان السيطرة على العضلات. هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى حدوث صعوبات في التنفس وفقدان السيطرة على وظائف الجسم وزيادة إفراز اللعاب وحدوث تشنجات وشلل، وربما يؤدي إلى الوفاة.

بماذا يخبرنا هذا إذا كنا نجهل ما حدث من قبل؟

تبقى العلوم الدقيقة وكيفية عمل مادة "نوفيتشوك" غير مفهومة تماما في هذه المرحلة لأن هذه هي الفئة هي "الأحدث" في مواد غازات الأعصاب السامة. ويعتقد أيضا أنّ "نوفيتشوك" أكثر فعالية بكثير من المواد الأخرى التي سبق استخدامها في بعض الحالات المشابهة.

كيف يمكن أن تؤثر على الجمهور؟

التأثير الأكبر سيكون على الأشخاص الذين تلقوا أكبر جرعة أو تعرضوا للمادة لفترة أطول، لذلك سيكون له تأثير طفيف للغاية على عامة الناس. ولكن تنصح الهيئات الطبية باتخاذ إجراءات وقائية لإزالة التلوث لأي شخص كان متواجدا بالقرب من المنطقة التي زارها سيرغي سكريبال وابنته في ساليسبري بعد ظهر يوم الأحد.

ما هي التوقعات بشأن أي شخص تأثر من المادة؟

لا يُعرف سوى القليل عن الآثار الطويلة الأمد لمادة "نوفيتشوك"، ومع ذلك، يعتقد أن هذه المواد قد تتسبب إلى الإصابة بالشلل التام وإصابة الجهاز العصبي ما يؤدي إلى التشنج وفقدان النوم والاتزان والغيبوبة العميقة، كما قد تؤدي الإصابة بهذه المادة إلى الوفاة بعد عدة ساعات إذا لم يتم تناول الترياق في الوقت المناسب.

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