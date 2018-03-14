كريستيانو رونالدو يتعاطف مع أطفال الغوطة

أظهر نجم كرة القدم ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو ، تأثره بما يجري في سوريا ووجه رسالة تضامن عبر حساباته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يحث فيها السوريين على التحلي بالقوة والإيمان.

ونشر رونالدو مقطع فيديو يظهر قصفا جويا عنيفا على الأحياء السكنية في الغوطة تبعتها صرخات عالقين تحت الأنقاض ونداءات من الدفاع المدني للبحث عن ناجين.

وكتب رونالدو على الفيديو جملة "كن قويا، كن مؤمنا، لا تستسلم أبدا". كما حمل ذات الشريط المصور بعض الأوصاف وجاء فيها "سبع سنوات من القذائف، الخوف، الاشتباكات، الألم، المعاناة، الصدمة، الرصاص، الصراخ، الكوابيس، الدمار، الحرب".

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وليست هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها نجم ريال مدريد الإسباني، الذي توج بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بمثل هذه الحملات التضامنية مع الأطفال والضحايا في سوريا، حيث قام سابقاً بإظهار تعاطفه مع الأطفال السوريين.

كما دعا رونالدو في شهر مارس/آذار 2017 عبر المواقع إلى مساعدة أحد الأطفال في تحقيق حلمه، وغرد قائلا "عمر" من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح "حلاقاً".

نجم كرة القدم أثار كذلك جملة من الانتقادات حين شارك في حملة توعوية أطلقتها منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، تحث على ضرورة التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة المرضى والجرحى في إسرائيل، كما قام أيضا بحملة دعائية أخرى لشركة إسرائيلية.