قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن لندن دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لإطلاع الأعضاء على مستجدات الأمور في تحقيق حول هجوم بغاز الأعصاب استهدف عميلا روسيا مزدوجا سابقا وابنته.
اجتماع لمجلس الأمن الدولي بطلب من بريطانيا لبحث هجوم بغاز الأعصاب
اجتماع لمجلس الأمن الدولي بطلب من بريطانيا لبحث هجوم بغاز الأعصاب
اجتماع لمجلس الأمن الدولي بطلب من بريطانيا لبحث هجوم بغاز الأعصاب
وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد قالت إن من المرجح جدا أن تكون روسيا وراء الهجوم على العميل السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا المحتجزين في المستشفى في حالة حرجة. ونفت روسيا أي دور لها في الهجوم.
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