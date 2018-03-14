الإمارات تستخرج المياه من الهواء

ستصبح "فيراغون" الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول مستدامة لمياه الشرب الطبيعية، وهي أول شركة من نوعها تفتتح فرعاً لها في أبوظبي لتزويد الشركات والمؤسسات الحكومية بنظم وحدات معالجة الهواء لتحويل الرطوبة في الهواء إلى مياه صالحة للشرب في أسواق الشرق الأوسط.

افتتحت "فيراغون للمياه" مقراً جديداً لها في مربعة سوق أبوظبي الدولي، وستقدم من خلاله مياه الشرب في البيئات الحارة أو الاستوائية، وتهدف الشركة من خلال نظام تكثيف الرطوبة في الهواء إلى مياه، إلى الحد من كمية استخدام المياه المعدنية المعبأة في الزجاجات البلاستيكية.

ونجحت وحدات تكثيف الرطوبة الهواء إلى مياه من فيراغون بإنتاج مياه الشرب ليستفيد منها عناصر الأمم المتحدة والقوات المسلحة في العديد من البلدان داخل المناطق الجافة والتي تعاني من أصعب المناخات في العالم.

تم تطوير عملية استخلاص المياه من الجو، وتوسعت بعدها على الصعيد لتستخدم الطريقة على المستوى التجاري. وكانت نتيجة التجارب الناجحة، ابتكار نظام فيراغون لتكثيف رطوبة الهواء وتحويلها إلى مياه بسعة إنتاج تصل إلى ألف لتر في اليوم من المياه النقية، وكلفة إنتاجها إلى 0.03 درهم/لتر.

تتوافق تصاميم وحدات فيراغون لإنتاج المياه من الهواء مع معايير منظمة الصحة العالمية، إذ حصلت الشركة على اعتماد ترخيصها للاستخدام في منطقة دول مجلس التعاون.

مشاريع المياه من الهواء في الإمارات

تسعى شركة فيراغون إلى تدشين أربعة مشاريع جديدة في دولة الإمارات بالتعاون مع شركات كبرى تبحث عن أفضل السبل للحصول على مصادر مستدامة لمياه الشرب دون الحاجة للخدمات اللوجستية من أجل المساعدة على خفض التكاليف وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

مصدر لا ينضب

تقنية فيراغون جرى تطويرها لضمان توفير مصدر مضمون للمياه النقية عند حدوث الكوارث والأزمات التي تضر البشرية، لكن يمكنها أن تفي بالعديد من الاستخدامات الأخرى أيضا، المناسبة للزراعة والمشاريع التي تقام في المناطق النائية وعلى المنصات البحرية، ويمكن توفيرها في المناطق السكنية.