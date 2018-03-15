أمام نصب عملاق وسط مدينة كينغداو الصينية، اختار شاب وشابة التقاط صورة تذكارية كل من ناحيته، ولم تكن بينهما أنذاك صلة تذكر، والملاحظ أن كلا منهما يظهر في الصورة التي التقطها الآخر صدفة. وتمضي السنوات ليلتقي كشو ويي للمرة الأولى في مدينة أخرى بعد 11 سنة، تزوجا بعدها وأنجبا توأما، ليكتشفا بعد 18 سنة من التقاط الصور أنهما التقطا الصور ذاتها في اللحظة ذاتها.
زوجان صينيان يظهران معا في صورتين التقطتا قبل تعارفهما بنحو 11 سنة
في المكان نفسه وفي الزمان نفسه التقطت للمراهقين صورتان يظهر كلاهما فيهما دون أن يكونا على معرفة ببعضيهما وبعد 11 سنة من ذلك التاريخ إلتقيا في مدينة أخرى، ثم تزوجا.
زوجان صينيان يظهران معا في صورتين التقطتا قبل تعارفهما بنحو 11 سنة