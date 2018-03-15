أمام نصب عملاق وسط مدينة كينغداو الصينية، اختار شاب وشابة التقاط صورة تذكارية كل من ناحيته، ولم تكن بينهما أنذاك صلة تذكر، والملاحظ أن كلا منهما يظهر في الصورة التي التقطها الآخر صدفة. وتمضي السنوات ليلتقي كشو ويي للمرة الأولى في مدينة أخرى بعد 11 سنة، تزوجا بعدها وأنجبا توأما، ليكتشفا بعد 18 سنة من التقاط الصور أنهما التقطا الصور ذاتها في اللحظة ذاتها.
زوجان صينيان يظهران معا في صورتين التقطتا قبل التعارف بنحو 11 سنة
في المكان نفسه وفي الزمان نفسه التقطت للمراهقين صورتان يظهر كلاهما فيهما دون أن يتعرفا على بعض، وبعد 11 سنة من ذلك التاريخ يلتقيان في مدينة أخرى، ثم يتزوجا.
زوجان صينيان يظهران معا في صورتين التقطتا قبل التعارف بنحو 11 سنة