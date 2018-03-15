مغامرات يابانية: ركوب الدراجات على البحر

في العدد الرابع من مغامراتنا اليابانية، نركب دراجتنا لمواصلة استكشافنا لجزر الأرخبيل الياباني.
هل تعلم أن في اليابان، يمكنك عبور البحر بالدراجة؟ الجزر الصغيرة بين هونشو و شيكوكو ترتبط بمسار طويل للدراجات: وسيلة رائعة للاستمتاع بإطلالة رائعة على البحر الداخلي لسيتو”.
على امتداد 60 كيلو متراً طريق شيمانامي كايدو مجاني لراكبي الدراجات من جميع المستويات. يتميز بمناطق جذب سياحي: فهو يدعوك لاكتشاف المناظر الخلابة للجزر، والمواقع التاريخية والثقافية الرائعة أيضاً.
“عندما تكون هكذا فوق البحر الأزرق الفيروزي، تشعر وكأنك تتحرك في السماء! إنها طريقة رائعة لركوب الدراجة!” يقول كيزو مينامي، نائب رئيس جمعية الدراجات في مدينة أونوميتشي.
تتميز كل جزيرة صغيرة بثقافتها ومطبخها، وتقدم مجموعة متنوعة من الخبرات على امتداد هذا الطريق الذي ينتهي بالنسبة لنا، في فندق مخصص لركوب الدراجات في مدينة أونوميتشي .