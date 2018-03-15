أصر المدرب انطونيو كونتي على أن فوز برشلونة في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم على فريقه تشيلسي كان "ظالما" بعدما ألقى الأداء المذهل لليونيل ميسي بملعب كامب نو بظله على المجهود الذي قدمه فريقه. وأحرز ميسي هدفين وصنع اخر لعثمان ديمبلي ليفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف لصفر ويتأهل لدور الثمانية بالانتصار 4-1 في النتيجة الإجمالية.
شاهد ما قاله مدرب تشيلسي عن ميسي بعد انهزام فريقه أمام برشلونة
أحرز ميسي هدفين وصنع اخر لعثمان ديمبلي ليفوز صاحب الأرض 3-صفر ويتأهل لدور الثمانية بالانتصار 4-1 في النتيجة الإجمالية.
شاهد ما قاله مدرب تشيلسي عن ميسي بعد انهزام فريقه أمام برشلونة
ولم يكن تشيلسي محظوظا بعدما حرمه إطار المرمى من التسجيل مرة أخرى.
واعترف كونتي بقدرات ميسي بقوله:
أنا جد سعيد لأنني تحدثت معه في نهاية المباراة لأعبر له عن إعجابي وتقديري له. أكرر أننا نتحدث عن لاعب رائع، أفضل لاعب في العالم. هو لاعب غير عادي الافضل في العالم، أعتقد أنه عندما تتاح لك الفرصة لتقدم أكبر تقدير لميسي فهذا صواب لأننا نعترف بأنه لاعب رفيع المستوى إننا نتحدث عن لاعب يستطيع في كل موسم تسجيل ستين هدفا".
وسدد ويليان مرتين في القائم في مباراة الذهاب فيما سدد ماركوس الونسو ركلة حرة في القائم يوم الأربعاء ورد إطار المرمى ضربة رأس من انطونيو روديجر قرب النهاية.
وكان تشيلسي الطرف الأفضل في التعادل 1-1 في مباراة الذهاب لكن في كتالونيا تفوق عليه ميسي الذي سجل هدفين من بين ساقي الحارس تيبو كورتوا ليرفع رصيده إلى 100 هدف في دوري الأبطال.