محمد صلاح على رؤوس عشاق فريق ليفربول

إنها الطريقة الأمثل للتعبير عن حب ومساندة اللاعب محمد صلاح ، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. الحلاق وليد مكرم، الذي يعرف باسم "القيصر"، يرسم على رؤوس زبائنه وجوه المشاهير العرب خلال قص شعرهم، وهي تقنية تعلمها مكرم قبل عامين. وفي هذه التقنية يستخدم مكرم مادة الطباشير الأبيض أولا حيث يرسم وجه الشخص الذي يريده الزبون على رأسه، ثمّ يستخدم ماكينة الحلاقة والمقصات وموس الحلاقة لإضافة التفاصيل.

وعن التقنية يقول وليد مكرم: "اشتغلت على نفسي وتعلمت وظللت أتدرب كثيرا، ودعوت أصحابي الرسامين، وقلت لهم أريد القيام بفكرة مجنونة، والقيام بعمل غير طبيعي، ويختلف عن عمل الآخرين. عمل يتجاوز الرسومات العادية".

وأوضح القيصر أن إحساس ابنه بالخجل من مهنته هو ما حفزه لتطوير مهاراته، مما مكنه العام الماضي من الفوز في مسابقة بمهرجان عربي للحلاقين. وفي هذا الشأن قال: "أنا متميز في فكرتي لأنني أحب مهنتي وأنا موهوب. أنا عصامي، وتعلمت الفكرة هكذا، وأردت تحسين صورتي أمام ابني، كان يرفض القول في المدرسة أنّ والده يعمل كحلاق، والآن، الأمور جيدة".

ويستخدم وليد مكرم الرسم بالأبيض والأسود فقط دون أي تفاصيل للوجه لينهي لوحته بنجاح. وعن هذاه الألوان أكد "القيصر" أنها تحجب جميع التفاصيل التي يضمها الوجه مثل التجاعيد. وأكد "القيصر" أنّ رسم صورة وجه مماثلة لوجه الشخص المطلوب تماما يستغرق منه ما يصل إلى ساعتين لاكتمال الرسم.

وفي البداية كان الزبائن يتشككون في مهارات القيصر الفنية، لكن نجاحه في رسم وجه محمد صلاح بدقة ألهم بعضهم بأن يجرب.

وهذا الفن مخاطرة لأن أي خطأ يمكن أن يخرب العملية برمتها، لكن القيصر نجح في رسم كثير من المشاهير على رؤوس زبائنه ومنهم الممثل المصري أحمد حلمي والمطرب العراقي كاظم الساهر والمطربة الراحلة أم كلثوم.

أكد العديد من الزبائن أنهم استحسنوا الفكرة خاصة مع صورة البطل محمد صلاح الذي ساهم في تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018. كما أنه حقق رقما قياسيا لانتقال لاعب أفريقي إلى ليفربول وأحرز 33 هدفا في كل منافسات نادي ليفربول في موسم 2017-2018.