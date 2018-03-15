قال أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، يوم الخميس إن البرلمان لا ينوي مناقشة حجب موقع فيسبوك داخل مصر.
برلماني: لا نية لإغلاق فبيسبوك بمصر في الفترة الحالية
تأكيدات النائب أحمد بدوي تأتي بعد تصريحه بإمكانية دراسة غلق الموقع حال إنشاء نسخة مصرية على غرار فيسبوك، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
برلماني: لا نية لإغلاق فبيسبوك بمصر في الفترة الحالية
وجاءت تصريحات بدوي بعد يوم واحد من قوله إن غلق الموقع سيكون محل دراسة بالبرلمان حال إنشاء نسخة مصرية من موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة بالعالم.
وقال بدوي يوم الخميس إنه تواصل مع وزير الاتصالات المصري، ياسر القاضي، الذي أكد له أن فكرة إغلاق فيسبوك غير واردة بالمرة.
وكشف القاضي النقاب يوم الاثنين عن اتخاذ الدولة المصرية خطوات من أجل إنشاء منصة مصرية للتواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك، حتى تكون مصر جزءاً من التفاعل الدولي في مجال التواصل الاجتماعي الدولي وليس دولة مفعول بها على حسب وصفه.
واستُخدم فيسبوك وغيره من المواقع كمنصات لتواصل النشطاء السياسيين ممن حشدوا للمشاركة في مظاهرات ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
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