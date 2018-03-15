تونس تتصدر العرب في تصنيف الفيفا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة تصنيف منتخبات كرة القدم من 206 دولة حول العالم، تصدرتها ألمانيا. وكان الأفضل بين الفرق العربية بها هو منتخب "تونس" الذي جاء في المرتبة 23 في التصنيف العالمي.

وحسب التصنيف، فإن أفضل عشر دول عربية جاءت على الشكل التالي:

1. تونس

2. المغرب

3. مصر

4. الجزائر

5. السعودية

6. سوريا

7. العراق

8. لبنان

9. ليبيا

10. قطر

حافظ منتخب تونس، الملقب بنسور قرطاج، على صدارة الترتيب الإفريقي وجاء في الترتيب 23 في التصنيف العالمي.

وسيشارك المنتخب التونسي بكأس العالم المقبلة بروسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن أصبح أول منتخب إفريقي يفوز في مباراة في كأس العالم عندما تغلب على المكسيك 3/1 في مونديال عام 1978.

تشكيلة اللاعبين في المنتخب التونسي حتى الآن، على الشكل التالي:

نبيل معلول مدرب، أيمن المثلوثي حارس، فاروق بن مصطفى حارس، معز بن شريفية حارس، رامي الجريدي حارس، أيمن بلعيد دفاع، علي المعلول دفاع، بلال العيفة دفاع، شمس الدين الذوادي دفاع، حمدي النقاز دفاع، حمزة الجلاصي دفاع، حمزة المثلوثي دفاع، محمد علي اليعقوبي دفاع، أسامة الحدادي دفاع، رامي البدوي دفاع، صيام بن يوسف دفاع، ياسين مرياح دفاع، زياد بوغطاس دفاع، بسام الصرارفي وسط، فرجاني ساسي وسط، غيلان الشعلالي وسط، حمزة لحمر وسط، إدريس المحيرصي وسط، إسماعيل ساسي وسط، كريم العواضي وسط، كريم العريبي وسط، لاري عزوني وسط، محمد أمين بن عمر وسط، نعيم سليتي وسط، وهبي الخزري وسط، يوسف المساكني وسط، فخر الدين بن يوسف هجوم، سعد بقيرهجوم، طه ياسين الخنيسي هجوم، يوهان توزغار هجوم، حاتم الميساوي مساعد مدرب، طارق عبد العليم مدرب حراس، جلال الهرقلي مدرب بدني، منتصر شعور طبيب الفريق، سهيل الشملي طبيب الفريق.

وجاء المنتخب المغربي لكرة القدم في الترتيب 42 عالميا، ويلقب المنتخب بأسود الأطلس وتشرف عليه الجامعة الملكية لكرة القدم أو (الاتحاد المغربي لكرة القدم) الذي تأسس عام 1955، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1960.

وهو المنتخب الأفريقي الوحيد الذي احتل صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية لثلاث سنوات متتالية 1997 1998 1999. وعلى المستوى العالمي شارك 5 مرات في كأس العالم لكرة القدم، وأفضل نتيجة هي الوصول إلى دور ال16 في عام 1986، كأول منتخب أفريقي و عربي يصل إلى هذا الدور ، و قد خسر آنذاك أمام ألمانيا بنتيجة 0/1.

التشكيلة الحالية للمنتخب المغربي لكرة القدم، كما يلي:

هيرفي رينارد مدرب، منير المحمدي حارس، ياسين بونو حارس، ياسين

الخروبي حارس، أشرف حكيمي دفاع، أمين عطوشي دفاع، فيصل غراس دفاع، فؤاد شفيق دفاع، حمزة منديل دفاع، مانويل مروان دا كوستا دفاع، المهدي بنعطية دفاع، أمين حارث وسط، فيصل فجر وسط، حكيم زيياش وسط، كريم الأحمدي وسط، مهدي كارسيلا وسط، مبارك بوصوفة وسط، منير عوبادي وسط، نبيل درار وسط، عمر القادوري وسط، رومان سايس وسط، يونس بلهندة وسط، يوسف آيت بن ناصر وسط، يوسف العربي هجوم، عزيز بوهدوز هجوم، خالد بوطيب هجوم، ميمون ماهي هجوم، رشيد عليوي هجوم، وليد أزارو هجوم، يوسف النصيري هجوم، مصطفى حجي مساعد مدرب، باتريس بوميل مساعد مدرب، فيليب سانس مدرب حراس، غريغوري دوبون مدرب بدني، عبدالرزاق هيفتي طبيب الفريق، عزيز بودربالة مدير إداري.

وتراجع المنتخب المصري إلى الترتيب 44 من 31 في التصنيف العالمي، فيما سبق وصعد المنتخب المصري إلى كأس العالم 3 مرات، في أعوام 1930 1934 و1990.

لعبت مصر في تاريخ كأس العالم 4 مباريات لم تفز في أي مباراة، تعادلت في مبارتين وخسرت مبارتين. لها من الأهداف ثلاثة اهداف ودخل مرماها ستة أهداف ولها نقطتين جمعتهما خلال مشاركتَيْها.

وجاء منتخب الجزائر في الترتيب 60 من التصنيف العالمي، شارك منتخب الجزائر لكرة القدم في أربع نسخ لكأس العالم أعوام 1982، 1986، 2010، 2014.

كما جاء المنتخب السعودي في الترتيب 69 حسب التصنيف العالمي.