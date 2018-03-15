فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق شقيقة ولي العهد السعودي

أكدت مصادر فرنسية مطلعة أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف بحق الأميرة حصة بنت سلمان، شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتهمة توجيه أوامر لحارسها الشخصي بضرب أحد الحرفيين بينما كان يعمل في شقتها في العاصمة الفرنسية بباريس.

وحسب مصادر في القضاء الفرنسي، فقد صدرت المذكرة صدرت في أواخر ديسمبر-كانون الاول من قبل قاضية تحقيق في باريس.

وفي سبتمبر-أيلول 2016، وصل أحد الحرفيين للعمل في شقة الأميرة في جادة فوش في الدائرة السادسة عشرة الراقية في العاصمة الفرنسية، وقال في افادته انه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الاعلام.

ولفت إلى أنّ الأميرة التي بدا عليها الغضب أمرت حارسها الشخصي بضربه موضحا انه تعرض للضرب خصوصا في الوجه، وكذلك للإهانة.

وقد وجهت إلى الحارس الشخصي في الأول من أكتوبر-تشرين الاول 2016 اتهامات بارتكاب "عنف بواسطة السلاح" و "الاحتجاز" و "السرقة" و "التهديد بالقتل.

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