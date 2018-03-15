لم يدرك كابتن الطائرة أثناء الإقلاع أن طائرته فقدت أحد أبوابها إلا بعدما بدأت حمولته الثمينة بالتناثر في أرجاء المدرج.
السماء تمطر ذهباً وألماساً
لم يدرك قائد الطائرة أثناء الإقلاع أن طائرته فقدت أحد أبوابها إلا بعدما بدأت حمولته الثمينة بالتناثر في أرجاء المدرج.
السماء تمطر ذهباً وألماساً
حدث ذلك أثناء إقلاع طائرة شحن من مطار موجود في مدينة ياكوتسك، شرقي روسيا، حيث فقدت الطائرة باب قمرة الشحن الموجود على الناحية اليسرى بسبب الرياح القوية، وأدى ذلك لسقوط وتناثر حمولتها من سبائك بلاتينية وذهبية وبعض الألماس.
الطائرة من طراز أنتونوف An-12 تابعة لشركة طيران "نيمباس" الروسية، وكانت تحمل شحنة بوزن 10 أطنان من المواد الثمينة تبلغ قيمتها حوالي 368 مليون دولار.
واظطر قائد الطائرة للهبوط الفوري في مطار بلدة ماجان على بعد 26 كيلومتراً من مكان إقلاعها بينما قامت الشرطة بتطويق المكان ريثما يتم جمع الكنوز المفقودة وجرد الخسائر.
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