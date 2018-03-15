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روسيا

السماء تمطر ذهباً وألماساً

لم يدرك قائد الطائرة أثناء الإقلاع أن طائرته فقدت أحد أبوابها إلا بعدما بدأت حمولته الثمينة بالتناثر في أرجاء المدرج.

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السماء تمطر ذهباً وألماساً

السماء تمطر ذهباً وألماساً
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crimlife_yakutia
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لم يدرك كابتن الطائرة أثناء الإقلاع أن طائرته فقدت أحد أبوابها إلا بعدما بدأت حمولته الثمينة بالتناثر في أرجاء المدرج.

حدث ذلك أثناء إقلاع طائرة شحن من مطار موجود في مدينة ياكوتسك، شرقي روسيا، حيث فقدت الطائرة باب قمرة الشحن الموجود على الناحية اليسرى بسبب الرياح القوية، وأدى ذلك لسقوط وتناثر حمولتها من سبائك بلاتينية وذهبية وبعض الألماس.

crimlife_yakutia

الطائرة من طراز أنتونوف An-12 تابعة لشركة طيران "نيمباس" الروسية، وكانت تحمل شحنة بوزن 10 أطنان من المواد الثمينة تبلغ قيمتها حوالي 368 مليون دولار.

crimlife_yakutia

crimlife_yakutia

واظطر قائد الطائرة للهبوط الفوري في مطار بلدة ماجان على بعد 26 كيلومتراً من مكان إقلاعها بينما قامت الشرطة بتطويق المكان ريثما يتم جمع الكنوز المفقودة وجرد الخسائر.

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