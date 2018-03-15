خروج المئات من المحاصرين من الغوطة الشرقية

عبر المئات من الأشخاص هروباً من غوطة دمشق الشرقية المحاصرة إلى المواقع التي تسيطر عليها الحكومة بينما يستمر جيش النظام السوري بالدخول إلى معقل المعارضة الرئيسي الأخير قرب دمشق .

الإعلام الحربي السوري التابع للنظام بث مقاطع لعائلات من رجال ونساء وأطفال يحملون حقائب وأمتعة منتقلين سيراً على الأقدام على طريق ترابية باتجاه مشارف بلدة حموريه والتي يسيطر عليها النظام السوري.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان "فهذه هي المرة الأولى التي يفر فيها عدد كبير من الناس وصل لأكثر من ثلاثة آلاف من الغوطة منذ أن بدأ جيش النظام السوري هجومه العسكري لاستعادتها"، كما صرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إجلاء عشرات المرضى والجرحى من الغوطة الشرقية، والتي كانت تعتبر أكبر مساحة مسيطر عليها من قبل للمعارضة السورية قرب العاصمة السورية دمشق.

وكانت مجموعة من خمس وعشرين شاحنة محملة بالمساعدات قد دخلت القسم الشمالي من الغوطة، والذي تسيطر عليه فصائل من المعارضة وفصيل جيش الإسلام، وتوجهت إلى مدينة دوما.

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وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يولاندا جاكميت، إن القافلة التي دخلت عبر معبر "الفياضين" ضمّت ما يكفي من الطعام والمساعدات لـ 26100 شخص، ولمدة شهر واحد.

وقالت جاكيمت إن القافلة كانت تحتوي على 5220 طرد من المواد الغذائية من الصليب الأحمر و5220 كيس من الدقيق، يمكن للطرد الواحد إطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الليلة الماضية عن تنفيذ عشرات الغارات الجوية وعمليات قصف على جنوب الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل العشرات، ومن ناحيتها أعلنت كل من موسكو ودمشق أن قواتهما تستهدف المسلحين فقط، وبأن فصائل المعارضة تقوم باستخدام المدنيين كدروع بشرية.