أعادت السلطات العراقية الأربعاء فتح جسر في الموصل تم تدميره خلال القتال بين قوات التحالف وتنظيم ما يسمى ب الدولة الإسلامية في العام 2016.
شاهد: إعادة فتح الجسر القديم بالموصل
الجسر القديم أو الجسر الحديدي كما يمسى يعد نقطة عبور استراتيجية بين جانبي نهر دجلة في وسط الموصل.
شاهد: إعادة فتح الجسر القديم بالموصل
وحضر مراسيم الافتتاح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وتدفق سكان الموصل للاحتفال بإعادة ترميم الجسر المعروف باسم "الجسر القديم" أو "الجسر الحديدي" ودخوله حير الخدمة من جديد وهم يلوحون بالاعلام العراقية. ويعد الجسر نقطة عبور استراتيجية بين جانبي نهر دجلة في وسط الموصل.
وقد تم تدميره خلال سيطرة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على المدينة.