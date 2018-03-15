ندد الكرملين الخميس بموقف لندن من قضية محاولة تصفية الجاسوس الروسي المزدوج ووصف تصرف لندن بأنه "غير مسؤول على الإطلاق". وقال الكرملين أن رد بوتين على العقوبات البريطانية سيخدم مصالح روسيا.
الكرملين يصف تصرف بريطانيا بغير المسؤول
الكرملين يرد على تصرفات لندن على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج.
الكرملين يصف تصرف بريطانيا بغير المسؤول
من جانبه أشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى أن الشرطة البريطانية قد تستهدف الروس الفاسدين الذين يدينون بثرواتهم إلى صلاتهم بالرئيس فلاديمير بوتين.
وزير الطاقة الروسي: بريطانيا تفكر في خفض حجم وارداتها من الغاز الروسي على خلفية حادث تسميم الجاسوس
قال وزير الطاقة الروسي الخميس أنه من الممكن جدا ان تكون بريطانيا تفكر في خفض وارداتها من الغاز الروسي كجزء من التدابير التي تتخذها
بعد إلقاء اتهامها لموسكو بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال.
وقال الكسندر نوفاك للصحفيين ان كل دولة حرة في اختيار سياسة الطاقة الخاصة بها مشيرا إلى أن مثل هذا القرار الذي قد تتخذه لندن سنينظر إليه على أنه قائم على "دوافع سياسية".
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تتهم بشكل واضح موسكو بتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك، ان بريطانيا تتطلع إلى توريد الغاز من بلدان أخرى غير روسيا.