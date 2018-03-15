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قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة: الهجوم بالغاز السام يهدد أمن الجميع

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قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة: الهجوم بالغاز السام يهدد أمن الجميع

قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة: الهجوم بالغاز السام يهدد أمن الجميع
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قال قادة أربع دول غربية كبرى وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك صدر اليوم، إن الهجوم بغاز سام، من نوع تمّ تصنيعه في روسيا، يشكّل أوّل هجوم على أوروبا بهذا النوع من الأسلحة، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

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