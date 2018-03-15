قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة: الهجوم بالغاز السام يهدد أمن الجميع

قال قادة أربع دول غربية كبرى وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك صدر اليوم، إن الهجوم بغاز سام، من نوع تمّ تصنيعه في روسيا، يشكّل أوّل هجوم على أوروبا بهذا النوع من الأسلحة، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
"ن" إنه مع كل تصعيد جديد يستوطن الرعب في الغوطة الشرقية حيث شهدنا أعمال القصف التي تستهدف المدنيين و المرافق الطبية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شهدنا قناصة يصوبون على المدنيين العزل ممن يريدون الفرار من أماكن الرعب.فلا يسعنا سوى العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز ما لم يتوصل إليه الىن من تحقيق أسباب حل سياسي كأساس لحل سلمي عادل ودائم"" فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
""عندما اتحدث مع هنري عن ظروف فراق والده وعما يخالج نفسي حقا،أجدني عاجزة..إنه فقد كل شيء،فهو لم يفقد والده يومها بل فقد سكنه،وأصدقاءه ذلك أننا كنا نزمع العودة إلى المملكة المتحدة..وأن يعود إلى مدرسته هنالك..لقد فقد كل شيء يعرفه عن الوطن و عن الأمن"" شارلوت سكانديف زوجة الفقيد دافيد
" بالنسبة لنا كان من المثير للدهشة و الحيرة معا أن يتناهى إلى علمنا أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يرسل سفيرًا إلى الخارج لمباريات كأس العالم تتضمن اغانيه كلمات حبلى بالعنف وبخاصة ضد النساء وصل به الأمر حتى الدعوة إلى القتل." صوفي ليسبرغ رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة-بلجيكا
""من الواضح أنه إذا لم يكن لدي أطفال، أو لو أنني كنت رجلا، لكنت قدمت على وظائف أخرى فيها مسؤوليات مهنية، غير أنني لم أفعل ذلك، بسبب أن فترة دوامي الجزئية سوف تكون موضع تساؤل في كل مرة. "" سيفيرين بيكارد المستشارة القانونية
"ن" إنه مع كل تصعيد جديد يستوطن الرعب في الغوطة الشرقية حيث شهدنا أعمال القصف التي تستهدف المدنيين و المرافق الطبية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شهدنا قناصة يصوبون على المدنيين العزل ممن يريدون الفرار من أماكن الرعب.فلا يسعنا سوى العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز ما لم يتوصل إليه الىن من تحقيق أسباب حل سياسي كأساس لحل سلمي عادل ودائم"" فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
""عندما اتحدث مع هنري عن ظروف فراق والده وعما يخالج نفسي حقا،أجدني عاجزة..إنه فقد كل شيء،فهو لم يفقد والده يومها بل فقد سكنه،وأصدقاءه ذلك أننا كنا نزمع العودة إلى المملكة المتحدة..وأن يعود إلى مدرسته هنالك..لقد فقد كل شيء يعرفه عن الوطن و عن الأمن"" شارلوت سكانديف زوجة الفقيد دافيد
" بالنسبة لنا كان من المثير للدهشة و الحيرة معا أن يتناهى إلى علمنا أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يرسل سفيرًا إلى الخارج لمباريات كأس العالم تتضمن اغانيه كلمات حبلى بالعنف وبخاصة ضد النساء وصل به الأمر حتى الدعوة إلى القتل." صوفي ليسبرغ رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة-بلجيكا
""من الواضح أنه إذا لم يكن لدي أطفال، أو لو أنني كنت رجلا، لكنت قدمت على وظائف أخرى فيها مسؤوليات مهنية، غير أنني لم أفعل ذلك، بسبب أن فترة دوامي الجزئية سوف تكون موضع تساؤل في كل مرة. "" سيفيرين بيكارد المستشارة القانونية
قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة: الهجوم بالغاز السام يهدد أمن الجميع