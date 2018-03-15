المنزل الأنبوب بكلفة مخفضة في هونغ كونغ

بسبب الغلاء المشط لأسعار امتلاك الشقق في هونغ كونغ، اقترح أحد المهندسين المعماريين المحليين إمكانية امتلاك منزل، هو عبارة عن أنبوب، كفكرة جديدة يعتقد أنها ستحل مشاكل السكن في هذه البقعة من الصين.

صاحب المشروع هو جيمس لو، ومشروعه ما زال في طور التصميم. مساحة المنزل الأنبوب تعادل حوالي عشرة أمتار مربعة، وقطره ثمانية أقدام، وهو ليس أصغر من الشقق القديمة المكعبة في هونغ كونغ، بل هي أوسع من بيوت تسمى بالأقفاص.

وقد أعد المهندس نموذجا ليجربه الناس، وقد تلقى طلبيات من مختلف أنحاء العالم لإنجاز مشروعه قبل الانتهاء من التصميم. ثمن بناء الوحدة بحسب المصمم يصل إلى 15 ألف دولار، والإيجار الشهري يبلغ أقل من 400 دولار، وأمله أن تكون منازل الانبوب أسلوب العيش الجديد للشباب، مع بداية حياتهم.