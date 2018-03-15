محمد بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا قامت إيران بذلك

وفي مقابلة هي الأولى من نوعها له مع تلفزيون أميركي، تحدث بن سلمان عن الحرب في اليمن والاتهامات الموجّهة إلى السعودية وكذلك عن الحملة التي قادها ضدّ الفساد وأيضاً عن برنامج الإصلاحات الذي تتبعه السعودية منذ وصوله إلى دائرة السلطة.

وتحدث بن سلمان عن سياسات إيران الخارجية، مشبّها إياها بسياسة النازيين في ذلك الوقت، كما شبّه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال بن سلمان إن إيران ليست منافسة للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الجيش الإيراني ليس بين أقوى خمسة جيوش في العالم الإسلامي، وإن الاقتصاد السعودي متفوق على نظيره الإيراني بكثير.

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وردّا على سؤال حول إطلاقه لقب "هتلر الجديد" على المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، قال ولي العهد السعودي إن خامنئي يريد أن يتوسّع في الشرق الأوسط لينجز مشروعه تماماً كما فعل هتلر في أوروبا.

ونوّه بن سلمان إلى أن كثيراً من الدول الأوروبية لم تعِ خطورة هتلر إلا عندما بدأ بمشروعه التوسعي، مضيفاً أنه لا يريد أن تتكرر الأحداث ذاتها في الشرق الأوسط.

محمد بن سلمان أكد أيضاً أن المملكة ستطوّر قنبلة نووية إذا قامت إيران بذلك، علماً أنه لا رغبة لديها بحيازة هذه القنبلة في الوقت الحالي.

ودامت المقابلة نحو ساعة تقريباً وعرض منها التلفزيون الأميركي مشاهد، صباح اليوم، الخميس.

وتعود المقابلة الأخيرة التي قدّمها فرد من العائلة الحاكمة السعودية إلى تلفزيون أميركي إلى العام 2005.