قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الخميس إنه سيلتقي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين في بروكسل لبحث هجوم غاز الأعصاب الذي وقع على أراض بريطانية.كما اتهم ستولتنبرج روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسي، لكنه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة في التحقيق.وأضاف في مؤتمر صحفي "وقع الهجوم في سالزبري في إطار نمط رأيناه على مدى سنوات عديدة"، في إشارة منه لروسيا.وتابع قائلا "نستجيب للأمر بوسائل كثيرة ومختلفة".
الناتو يتهم روسيا بزعزعة استقرار الغرب
اتهم ستولتنبرج روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسي،
الناتو يتهم روسيا بزعزعة استقرار الغرب
Point of view
لم تكن روسيا بحاجة إلى تسميم العقيد السابق للمخابرات العسكرية. وعلاوة على ذلك فإن التوقيت لم يكن مناسبا، وهذا أمر يؤسف لع للغاية. نحن نعلم جيدا تقاليد السوفييت و - أنا أؤمن بأن اجهزة المخابرات الخاصة لا تقوم بأية عمليات نشطة قبل احداث سياسية مهمة جدا.قد يكون من قام بالحادث شخصا منفردا قام بالقيام بلعبة خاصمحلل الشؤون العسكرية الروسية
كريستين بيرزينا ، مكتب صندوق النقد الدولي في بروكسل
الهجوم في سالزبوري ينذر بوقوع خطر شديد يداهم حلف الناتو ككل. ويظهر أيضا أن ثمة صراعا مع المهاجم المفترض . و أصابع الاتهام وجهت لروسيا مما يعني أن تجليات هذا النوع من الخلاف لن تبقى خارج دائرة الناتو. هذا هو الصراع الذي يمكن أن يحتل مكانه نحو المنطقة . تحدث الأمين العام للناتو اليوم
عن أن وقوع هذا النمط من الحوادث يعتبر مثيرا للقلق .وقال لنا المحلل العسكري الروسي إن الحادث وقع في سالزبوري قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في روسيا.
ألكساندر جولتس ،محلل الشؤون العسكرية الروسية
لم تكن روسيا بحاجة إلى تسميم العقيد السابق للمخابرات العسكرية. وعلاوة على ذلك فإن التوقيت لم يكن مناسبا، وهذا أمر يؤسف لع للغاية. نحن نعلم جيدا تقاليد السوفييت و - أنا أؤمن بأن اجهزة المخابرات الخاصة لا تقوم بأية عمليات نشطة قبل احداث سياسية مهمة جدا.قد يكون من قام بالحادث شخصا منفردا قام بالقيام بلعبة خاصة به،وقبل أن نتوصل إلى فهم المنطق الذي قاده فيتجلى أنه من الصعوبة بمكان الدفاع عنه.
شاهد مسؤول روسي سابق: تصفية الجاسوس سكريبال تصب في مصلحة أوكرانيا
شاهد كيف حذر مذيع روسي "العملاء" من مصير سيء بعد حادثة الجاسوس الروسي ببريطانيا