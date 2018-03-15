تعرض نجم نادي باريس سان جيرمان نيمار داسيلفا لحملة شرسة نمن الانتقادات بسبب نشره صورة له جالسًا على كرسي متحرك في إشارة إلى العالم ستيفن هوكينغ الذي توفي الأربعاء.
حملة انتقادات واسعة على نيمار بسبب ستيفن هوكينغ
نشر نيمار، الذي يعد من أنصار هوكينغ، على تويتر وكتب مقولة العالم الراحل " يجب أن يكون لديك موقف إيجابي لتحصل على أفضل نتائج من الوضع الذي انت فيه".
حملة انتقادات واسعة على نيمار بسبب ستيفن هوكينغ
وأرفق نيمار الصورة بمقولة لستيفن هوكينغ ما جعل البعض يصف الواقعة بالتهكم على مرض العالم الراحل.
ونشر نيمار، الذي يعد من أنصار هوكينغ، على تويتر وكتب مقولة العالم الراحل " يجب أن يكون لديك موقف إيجابي لتحصل على أفضل نتائج من الوضع الذي انت فيه".
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واعتبر بعض حسن النية، في الأمر إلا أنه كان من الأفضل عدم نشر صورته في نفس وضع هوكينج، حيث فسر البعض أنه يسخر من إعاقته
ويقبع نيمار على كرسي متحرك في الفترة الأولى من العلاج إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ناديه امام اولمبيك مرسيليا مثل العالم الفيزيائي، ستيفن هوكينج، الذي توفى مؤخرًا ومارس حياته وهو معقد.
النجم البرازيلي نيمار متواجد في بلده حيث خضع لعملية جراحية في مشط القدم. وغاب نيمار، عن مباراة إياب دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الميرينغي بهدفين لهدف.