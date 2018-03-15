قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في طريقه إلى السويد الخميس عبر مطار بكين. وتأتي زيارة أحد ديبلوملسي كوريا الشمالية إلى دولة أوروبية في إطار الاستعدادات لاجتماع مقرر بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وزير خارجية كوريا الشمالية يزور السويد يومي 15 و16 مارس/ أذار لإجراء محادثات
يصل الخميس وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إلى السويد في إطار زيارة ديبلوماسية رسمية بعد سنوات من التوتر في العلاقات بين بيونغ يانغ ودول الغرب.
وزير خارجية كوريا الشمالية يزور السويد يومي 15 و16 مارس/ أذار لإجراء محادثات