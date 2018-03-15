قام رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال ببيع حصته في فندق (الفصول الأربعة - فورسيزنز) الموجود في العاصمة السورية دمشق، لرجل أعمال سوري ذو علاقة جيدة برئيس النظام السوري بشار الأسد.
الأمير الوليد بن طلال يبيع الفصول الأربعة لرجل أعمال مقرب من الأسد
قام الأمير السعودي الوليد بن طلال ببيع حصته في فندق (الفصول الأربعة - فورسيزنز) الموجود في العاصمة السورية دمشق، لرجل أعمال سوري ذو علاقة جيدة برئيس النظام السوري بشار الأسد.
الأمير الوليد بن طلال يبيع الفصول الأربعة لرجل أعمال مقرب من الأسد
الأمير السعودي قام بعقد صفقة البيع عندما كان محتجزاً بفندق الريتز كارلتون في السعودية بتهم فساد، وتمت العملية ضمن إطار تصفية شركته "المملكة القابضة" لأملاكها، وشملت التصفية أيضاً بيعه فندق الفصول الأربعة في بيروت بمبلغ 115 مليون دولار.
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وبحسب "فايننشال تايمز" فإن صفقة البيع فتحت الباب أمام أسئلة حول إشكالية التعاملات الاقتصادية بين النظام السوري والمملكة العربية السعودية.
رجل الأعمال السوري "سامر فوز" هو من الشخصيات التي ظهرت مؤخرأً على ساحة الاقتصاد والأعمال، يعتبره البعض خليفة لرجل الأعمال رامي مخلوف قريب الرئيس السوري. فوز قام بشراء مجموعة كبيرة من الاستثمارات في سوريا، مستغلاً الانهيار الاقتصادي المتزامن مع الحرب المأساوية في سوريا. بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من الاستثمارات في تركيا والإمارات العربية المتحدة.
ويعتبر فندق الفصول الأربعة في دمشق من أكثر الفنادق المفضلة لدى وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لما له من شهرة في الشرق الأوسط. بدأ إنشاؤه عام 2001 وتم افتتاحه عام 2005.
ومن الجدير بالذكر أن بعثات الأمم المتحدة صرفت ملا يقل عن 9 ملايين دولار خلال إقامتها في الفندق المذكورخلال زياراتها لدمشق بين عامي 2014 و2015 بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. ما أثار موجات من الغضب، خاصة أن عوائد الفندق تصل بمعظمها ليد النظام السوري وحاشيته القابعين تحت عقوبات اقتصادية مزعومة.