خلال تسجيل برنامج تلفزيوني قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه فكر في أن يصبح سائق سيارة أجرة ، عندما فشل في ضمان فوز رئيسه أناتولي سوبشاك بأن يكون عمدة سان بطرسبورغ، في انتخابات منتصف التسعينات.
بوتين فكر جديا بأن يعمل سائق سيارة أجرة
قاد بوتين حملة أناتولي سوبشاك الانتخابية ليكون عمدة سان بطرسبورغ في 1996، ولكن سوبشاك فشل، ليجد بوتين نفسه عاطلا عن العمل.
بوتين فكر جديا بأن يعمل سائق سيارة أجرة
ففي سنة 1996 وجد بوتين نفسه عاطلا عن العمل عندما خسر سوبشاك الانتخابات، وكان بوتين يترأس الحملة الانتخابية لعمدة سان بطرسبورغ الأسبق.
وقال بوتين خلال تصوير الوثائقي: "قبلت أن آتي إلى موسكو لأنه كانت هناك فرصة عمل كنت بصدد البحث عنها، ولأنه كان لدي أطفال، كان يتعين علي إعالتهم، وقبل أن يأتي عرض العمل كنت على استعداد لأن أعمل سائق سيارة أجرة"
وقال بوتين الذي ينتظر أن يفوز بالانتخابات الرئاسية في روسيا هذا الأحد، إنه فكر بجدية، إذا ضاق به الحال، أن يعمل سائقا لأن الخيارات كانت محدودة.
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