السجن ستة أشهر لفتاة قتلت صديقها بمزحة على اليوتيوب

حكمت المحكمة الجنائية الأمريكية على الفتاة موناليزا بيريز والتي تبلغ من العمر 20 عاماً، بالسجن لمدة لستة أشهر بتهمة قتل صديقها بيدرو رويز، والذي يكبرها بسنتين، وذلك عندما كانا بصدد تصوير فيديو مازح لنشره على موقع يوتيوب .

بيريز، وهي أم لولدين كانت حامل بطفلها الثاني آنذاك، ووقعت الحادثة الأليمة على مرأى من طفلتها التي كانت تبلغ العامين من العمر وذلك عندما أطلقت عياراً نارياً على صدر صديقها بينما كان يحمل كتاباً سميكاً، ظناً منهما أن الطلقة لن تخترق الكتاب.

لم تدرك موناليزا بيريز أن الكتاب الذي يحمله صديقها لن يقي صدره من الطلقة المازحة.

الفتاة أقرت أنها مذنبة بجريمة قتل من الدرجة الثانية أمام النيابة العامة في ولاية مينيسوتا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعترفت أنها لم تكن مقتنعة بداية بمدى تحمل الكتاب للعيار الناري، وأنها وافقت على إطلاق النار تحت إلحاح صديقها، الذي أقنعها بأنه قد جرب هذه الخدعة من قبل وأنها سوف تقوم بجذب آلاف المشاهدين ليتابعوا قناة الفيديو الخاصة بهم على موقع يوتيوب.

في آخر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،أعلنت موناليزا أنها وصديقها يعتزمان تصوير ما وصفته بأنه "أخطر فيديو على الإطلاق" مشددة بالأحرف الكبيرة على أنها فكرة صديقها وليست فكرتها.

بيريز سوف تقضي فترة ستة أشهر في السجن لتخرج بعدها وتعيش تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وسوف يتم منعها من حيازة أي أسلحة نارية في المستقبل.