عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الأربعاء جلسة أولى للاستماع إلى النيابة العامة السعودية في شأن محاكمة 6 أشخاص متهمين بعدة جرائم منها التخطيط “لاستهداف” ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيرا للداخلية، بحس ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.
تطورات في محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيراً للداخلية؟
شهد ملف محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق تطورات جديدة
تطورات في محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيراً للداخلية؟
وطالبت النيابة السعودية بإنزال عقوية القتل "حدًا" لثلاثة متهمين خططوا لاستهداف ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز عندما كان يتولى منصب وزير الداخلية.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض "بدأت في محاكمة 6 إرهابيين خططوا لاستهداف بن نايف عندما كان وزيراً للداخلية، ومحاولة تصفية طيارين من القوات الجوية السعودية، وضباط أمن الدولة، إضافة إلى مقيم دنماركي.
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الإدعاء العام طالب من القاضي رئيس المحكمة بتغليظ العقوبة إلى حد القتل للمتهمين الأول والثاني زهم شقيقان إضافة إلى المتهم الثالث، كما طالبت بالحكم على الرابع والخامس والسادس بعقوبات تعزيرية شديدة، ومصادرة المركبة المستخدمة في محاولة الاغتيال، ومنعهم من الكتابة في الإنترنت.
يذكر أن الأمير محمد بن نايف تولى منصب وزير الداخلية خلال الفترة من 5 تشرين الثاني 2012 وحتى 21 حزيران 2017، في حين شغل ولاية العهد أيضا خلال الفترة من 29 نيسان 2015 وحتى 21 حزيران 2017. وسبق أن تعرض، في 27 أغسطس 2009، حينما كان مساعدا لوزير الداخلية، لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم أنه يرغب بتسليم نفسه.