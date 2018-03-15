قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان تطهير مدينة عفرين السورية من المسلحين يقترب بشكل كبير مؤكدا أنه لا نية لأنقرة لتسليم عفرين للحكومة السورية بعد انتهاء العملية.
تركيا تقول انها لن تسلم مدينة "عفرين" للنظام السوري بعد السيطرة عليها
قال إبراهيم كالين المتحدث بإسم الرئيس التركي لقناة تي.آر.تي الإخبارية الرسمية "وضعنا خارطة طريق بشأن منبج السورية مع أمريكا وسنقيم منطقة آمنة حولها إذا أوفت واشنطن بوعودها".
تركيا تقول انها لن تسلم مدينة "عفرين" للنظام السوري بعد السيطرة عليها
وصرح إبراهيم كالين لقناة تي.آر.تي الإخبارية الرسمية "وضعنا خارطة طريق بشأن منبج السورية مع أمريكا وسنقيم منطقة آمنة حولها إذا أوفت واشنطن بوعودها".
وأشار ذات المتحدث إلى أن اتفاق أمريكا وتركيا بشأن منبج ملزم ولن يتغير بتغير وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وأن وزير الخارجية الأمريكي الجديد غير مطلع على القضية بشكل جيد، وهذا ما سيؤخر خطة منبج من أسبوع إلى أسبوعين.