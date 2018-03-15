أعلنت البحرية الأمريكية عن مقتل طيارين اثنين إثر سقوط طائرة من طراز إف/إيه-18 إف سوبر هورنيت خلال مهمة تدريبية قبالة ساحل كي وست في فلوريدا.
مقتل طيارين اثنين في تحطم طائرة حربية من طراز سوبر هورنيت
الطيار ومساعده انتشلا من المياه بعد سقوط الطائرة بينما كانت تتجه للهبوط في محطة كي ويست الجوية التابعة للقوات البحرية
مقتل طيارين اثنين في تحطم طائرة حربية من طراز سوبر هورنيت
وقالت البحرية في بيان لها أن الطيار ومساعده انتشلا من المياه وأعلنت وفاتهما بعد سقوط الطائرة بينما كانت تتجه للهبوط في محطة كي ويست الجوية التابعة للقوات البحرية. وأشارت هيئة البحرية إلى أنه يجري التحقيق في هذا الحادث.
من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشر على تويتر في وقت مبكر الخميس "أدعوكم لمشاركتي بقلوبكم وصلواتكم من أجل الطيارين وأسرتيهما والبحرية الأمريكية".
وقال متحدث باسم البحرية في بيان إن اسمي الطيارين لن يعلنا لحين إبلاغ أسرتيهما.