بالفيديو: مقتل عدة أشخاص إثر انهيار جسر للمشاة بفلوريدا

قُتل عدة أشخاص وأصيب آخرون يوم الخميس جراء انهيار جسر للمشاة بعد خمسة أيام من تشييده بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مسؤول لدورية الطرق السريعة بفلوريدا لوكالة رويترز إن عدة أشخاص قُتِلوا، مضيفاً بأنه لم يتمكن من تحديد عدد القتلى بعد.

ودُمِر ما لا يقل عن خمسة مركبات انهار الجسر فوقها.

وتم تشييد الجسر ليربط بين جامعة فلوريدا ومدينة سويتووتر بواسطة شركة مونيلا للإنشاءات، التي قامت ببنائه في ست ساعات يوم السبت الماضي.

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جرحى في انهيار طابق في مقر بورصة جاكرتا

وأصدرت الشركة بياناً على حسابها الرسمي بموقع تويتر لتعزية أهالي القتلى والمصابين.

شركة مونيلا للإنشاءات تصف انهيار الجسر بالكارثي وتعلن عن فتح تحقيق داخلي للوقوف على أسباب انهياره

وطبقاً للموقع الرسمي للجامعة، بُني الجسر فوق طريق سريع يمتد بعرض 8 حارات بعد أن قُتلت طالبة تبلغ من العمر 18 عاماً أثناء عبورها للطريق في آب/أغسطس الماضي.

وأعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل عن إرسال فريق من المحققين لبحث الأسباب التي أدت لانهيار الجسر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأمريكي على علم بالواقعة، كما قدمت التحية لفرق الإنقاذ التي تواجدت بموقع الحدث من أجل إنقاذ أرواح المنكوبين.