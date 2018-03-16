زوجة دونالد ترامب الإبن تطلب الطلاق

قالت وسائل إعلام أمريكية إن زوجة النجل الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فانسيا قد طلبت الطلاق رسميا من زوجها ورفعت دعوى الطلاق بدون نزاع أمام محكمة بنيويورك. وتزوج دون الابن الأكبر لترامب من فانيسا، في العام 2005، ولديهما خمسة أطفال. وقرر الزوجان الإنفصال بعد 12 عاما من الزواج، وطالبا باحترام خصوصيتهما.

وقال الزوجان في بيان لهما عقب الإعلان عن دعوى الطلاق "بعد 12 عاما زواج، قررنا الانفصال عن بعضنا البعض، ونطلب باحترام خصوصيتنا في هذا الوقت".

ولم يقدما المزيد من التفاصيل بشأن أسباب الطلاق أو كيف ستتم الإجراءات، لكن الطلاق بدون نزاع يعني عدم وجود أية خلافات حول الأطفال أو الأصول والأملاك لكلا الزوجين ولن يتم التطرق إليها خلال الجلسة القضائية.

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وسبق وان تطرقت وسائل الإعلام الأمريكية إلى وجود خلافات عائلية بين الزوجين، بسبب رحلات دون الابن الدائمة وارتباطه الوثيق بمواقع التواصل الاجتماعي.

زوجة الإبن دان اشتكت من قبل من انتهاك خصوصيتها وحصار وسائل الإعلام لها منذ انتخاب دونالد الأب رئيسا للبلاد، كما سبق وأن تعرضت رفقة أطفالها في فبراير/شباط المنصرم إلى حادث بعد فتحها لظرف كان يحتوي على مسحوق أبيض وتم نقلها إلى المستشفى.