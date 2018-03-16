الجيش الإسرائيلي: عملية الدهس في الضفة الغربية هجوم متعمّد يستهدف جنوداً

قالت إذاعة إسرائيل إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة في حادث دهس بسيارة في الضفة الغربية المحتلة. ويشتبه بأنه من تنفيذ فلسطيني، إذ أن السيارة التي نفذت بها العملية تحمل لوحة فلسطينية بحسب وكالة رويترز.

وأشار الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي في وقت سابق إلى "حادث دهس" قرب مستوطنة ريحان إلى الغرب من مدينة جنين الفلسطينية. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا بإصابات بالغة في الهجوم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه لم يتبيّن بعد إذا ما كانت حادثة الدهس متعمّدة أم مجرد حادث، مضيفة أن الأجهزة المعنية تحقق في ملابسات الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن سائق السيارة (26 عاما) ، من بلدة برطعة - التي تقع على جانبي الخط الأخضر في منطقة وادي عارة - بإصابات خفيفة إلى متوسطة وتمّ علاجه في مكان الحادث قبل أن ينقل إلى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة.

ولم تتبنّ أية جهة حتى الساعة مسؤوليتها عمّا حدث غير أن القناة العاشرة الإسرائيلية نقلت عن الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة قوله "العملية تأتي في إطار استمرارية نضال الشعب الفلسطيني".