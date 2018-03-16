شاهد أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز

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صعد المتسلق الفرنسي الشهير آلان روبيرت الأربعاء ناطحة سحاب بارتفاع 179 م في منطقة "لا ديفنس" التجارية بباريس، مضيفا إنجازا جديدا إلى مغامراته بعد انقطاع دام أشهر إثر تعرضه لكسر في المعصم في تموز/ يوليو من العام الماضي.

تُنتظر ظاهرة الشفق القطبي سنويا من قبل الآلاف وهي تحدث عند تصادم جزيئات ضوئية مصدرها الشمس، أو ما يسمّى علميا الرياح الشمسية، مع الغلاف الجوي للأرض.

بانسكي يتضامن مع الفنانة التركية زهرة دوغان

الفنان البريطاني الشهير بانكسي رسم لوحة جدارية في حي مانهاتن وسط نيويورك للاحتجاج على اعتقال الصحفية والرسامة التركية زهرة دوغان.