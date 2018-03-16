أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن انطلاق الجولة الأولى من عملية التصويت للإنتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين خارج مصرالجمعة في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 124 دولة على مستوى العالم، وستستمر لمدة ثلاثة أيام.
المصريون المقيمون في الخارج يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن انطلاق الجولة الأولى من عملية التصويت للإنتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين خارج مصر صباح الجمعة في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 124 دولة على مستوى العالم.
المصريون المقيمون في الخارج يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية
المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد جاهزية القنصليات والسفارات المصرية حول العالم، حيث تم تزويدها بأجهزة قارىء إلكترونية يمكن للمواطنين الانتخاب عن طريقها باستعمال أرقامهم القومية أو جوازات السفر.
وبينما تنتشر لجان التصويت المصرية في 124 دولة تغيب أربع دول عن استقبال عملية الانتخاب وهي اليمن وسوريا وليبيا والصومال، وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية فيها.
ونشر الموقع الرسمي الانتخابات المصرية على شبكة الانترنيت لائحة بكل مراكز لجان تصويت الإنتخابات الرئاسية المصرية في الخارج وعناوينها بالإضافة إلى تعليمات وإجابات عن أسئلة شائعة متعلقة بكيفية إتمام عملية التصويت.
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يقدر عدد المصريين المقيمين خارج مصر بحوالي 9.5 مليون شخص بحسب التعداد العام للسكان لعام 2017 منهم 6.2 مليون مقيمين في دول عربية وحوالي 1.6 مليون في دول الأمريكتين و1.25 مليون مصري مقيمين في أوروبا والمملكة المتحدة.
الانتخابات المصرية لعام 2018 هي رابع عملية انتخاب تعددية رئاسية في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 25 يناير، وتضم مرشحين رسميين فقط هما عبد الفتاح السيسي ،الرئيس الحالي المنتهية ولايته، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد المصري.