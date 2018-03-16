بالفيديو: لافروف يتعثّر... ويقول "ليس على الجبهة الدبلوماسية"

و"حس الفكاهة" كان السلاح الذي اختاره لافروف بعد أن شدّ أنظار الحاضرين بتعثره وسقوطه على الأرض، فيما كان في طريقه إلى إلقاء كلمة خلال مؤتمر "روسيا بلد الفرص" الاقتصادي الذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة الروسية، موسكو.

لافروف اليوم

ومازح لافروف الحشد قائلاً "لقد تعثرت. هل رأيتم ذلك؟ من الجيد أن ذلك لم يحدث على الجبهة الدبلوماسية".

وانتشر فيديو تعثر الدبلوماسي المحنك على وسائل التواصل الاجتماعي وتمّ تقاسمه بكثرة، حتى أن البعض أطلق عليه اسم "لافروف اليوم".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي كان قد أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في العام 2016 حيث قال خلال مقابلة له مع تلفزيون سي.أن.أن الأميركي "إن الحملة الانتخابية الأميركية فيها الكثير من "الأعضاء الجنسية" على الطرفين"، ما سبب ضحكاً قوياً لدى محاورته.

وقصد لافروف بذلك القول انتقاد كمية الفضائح الجنسية التي شابت الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية التي أدّت إلى وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.