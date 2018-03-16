النيجيريون يعيشون بأقل من دولارين يومياً بينما يحصد البرلمانيون الآلاف

أدى الإعلان عن قيمة الرواتب والبدلات الشهرية التي يتحصل عليها نواب البرلمان بنيجيريا لإثارة حالة من السخط العام بين صفوف المواطنين الذين يعيش أغلبهم على أقل من دولارين باليوم الواحد.

وقال النائب شيهو ساني عن ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا لوكالة رويترز إن إجمالي ما يحصل عليه كل نائب ببرلمان نيجيريا يتخطى 37.000 دولار شهرياً، وهو أعلى بكثير مما يحصل عليه النواب بدول عظمى كالولايات المتحدة الأميركية (14.5 ألف دولار شهرياً) وبريطانيا (8.75 آلاف دولار بالشهر).

ويبلغ تعداد سكان نيجيريا 190 مليون نسمة، يعاني أكثرهم من الفقر المدقع، وذلك على الرغم من كونها أكبر مصدر للنفط الخام بالقارة الإفريقية.

ويقول أحد الباعة الجائلين لرويترز إن القادة السياسيين النيجيريين لا يكترثون بأمر الطبقات الفقيرة.

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وطبقاً لصندوق النقد الدولي، تستفيد النخبة الحاكمة فقط من إيرادات تصدير النفط بينما تزداد الأغلبية العظمى من الشعب فقراً.

وقال أحد الموظفين المدنيين لرويترز إن أرقام الرواتب المعلن عنها "شائنة"، مضيفاً أنه ليس من المفترض أن يحصل النواب على مثل تلك الأموال في الوقت الذي تعاني فيه الأغلبية من أجل البقاء.

ويضيف النائب ساني: "عندما يتم إلقاء ضوء الشفافية على تلك الشخصيات والمناصب، فإن النيجيريين سيعرفون إذا ما كان الأمر يستحق دعمهم للحكومة أم لا".

ووعد الرئيس النيجيري محمد بوهاري، المُنتخب عام 2015، بتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، إلا أن تضخم أسعار الغذاء وصلت إلى 20% العام الماضي و17.5% خلال العام الجاري.