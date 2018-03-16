"اسمي قسطنطين. أنا ميت، لكني مازلت حيا"

في مقاطعة فاسولوي، (شمال شرق رومانيا )، رفضت المحكمة ادعاء الرجل بأنه حي، بعد أن تم تسجيل موته رسميا، بحسب "الغارديان" البريطانية.

المتحدثة باسم المحكمة قالت، الجمعة، إن قسطنطين ريلو، 63 عاما، خسر قضيته لأنه استأنف الحكم بعد فوات الأوان، بحسب الصحيفة.

كما نقلت الغارديان عن وسائل إعلام أن ريليو ذهب إلى تركيا عام 1992 للعمل، وخسر الاتصال بأسرته في رومانيا. أما زوجته، التي انقطعت أخباره عنها، فبادرت إلى استخراج شهادة وفاة له، عام 2016.

على الضفة الأخرى، نقلت الغارديان أن السلطات التركية أوقفت ريليو هذا العام بسبب انتهاء صلاحية أوراقه، وقامت بترحيله، ولدى وصوله إلى رومانيا، اكتشف أن موته قد أُعلن وسُجّل.

وأكثر من ذلك، فلأنه لا يملك المال لم يستطع أن يعين محاميا (لأنه قانونيا ميت)، لذلك، تدخل أحد الجناة السابقين للدفاع عنه، مطالبا المحكمة أن تضع في حسبانها عدم امتلاك ريليو للمال.

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كما نقلت الصحيفة عن ريليو قوله: "أنا ميت بشكل رسمي، على الرغم من أني حي. ليس لدي أي دخل لأنني مدرج على قوائم الموتى، ولا يمكنني فعل أي شيء".