وزير الخارجية الروسي يعلن بأن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة من خلال توسيع "القائمة" السوداء للأمريكيين

قالت الخارجية الروسية الجمعة إن موسكو سترد على العقوبات الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والقرصنة من خلال توسيع "القائمة السوداء" للامريكيين.

وقالت وكالة ريتا للأنباء نقلا عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا ستستخدم مبدأ التكافؤ في ردها على العقوبات المفروضة عليها وأنها لا تستبعد اتخاذ تدابير إضافية.

كانت موسكو قد أعلنت قبل أيام انها تريد الحفاظ على الحوار مع واشنطن وإن الأشخاص الذين يريدون تدمير العلاقات مع روسيا في الولايات المتحدة يلعبون بالنار.

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واشنطن تفرض عقوبات على روس بسبب التدخل في الانتخابات