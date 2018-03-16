قال ألكسندر ياكوفينكو سفير موسكو لدى بريطانيا الجمعة إن روسيا ستمارس أقصى قدر من الضغوط على لندن في النزاع بشأن تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق.
السفير الروسي في بريطانيا: سنمارس أقصى قدر من الضغوط على لندن
اتهم ياكوفينكو بريطانيا بتصعيد عدوانها على موسكو بهدف تشتيت انتباه الرأي العام بعيدا عن الصعوبات في إدارتها لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
السفير الروسي في بريطانيا: سنمارس أقصى قدر من الضغوط على لندن
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن ياكوفينكو قوله إن 23 دبلوماسيا روسيا طردتهم لندن بسبب الأمر يمثلون 40 في المئة من العاملين وهو ما سيؤثر بشكل خطير على عمل السفارة.
واتهم ياكوفينكو بريطانيا خلال مقابلة تلفزيونية بتصعيد عدوانها على موسكو بهدف تشتيت انتباه الرأي العام بعيدا عن الصعوبات في إدارتها لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
وتنفي روسيا الاتهامات البريطانية بتورطها قي تسميم سيرجي سكريبال العميل المزدوج السابق وابنته يوليا في جنوب انجلترا.
إقرأ أيضا:
لافروف: وزير الدفاع البريطاني ينقصه التهذيب
روسيا تتوقع أن يتخذ الغرب خطوات جديدة بشأن تسميم الجاسوس سكريبال