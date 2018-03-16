تعرف على سبع من أكثر معالم أوروبا الأثرية تعرضاً للخطر

أصدر اتحاد الآثار الأوروبي "أوروبا نوسترا" قائمة بسبعة أماكن ومعالم أثرية، اعتبرها الأكثر عرضة للخطر في أوروبا .

الاتحاد قال إن قائمته تلك يفترض أن تتحول لمجموعة من الإجراءات تتخذ بحق تلك الآثار، والمايسترو الإسباني ورئيس الاتحاد بلاثيدو دومينغو عبر خوفه من فقدان "تلك الكنوز".

بريطانيا: أقدم معمل للجليد

في واحد من أقدم موانئ العالم في مدينة غريمسبي الانجليزية يتعرض أقدم معمل جليد في العالم لخطر التهالك، المعمل الذي كان ينتج الثلج لحفظ الأسماك يبحث الآن عن متبرعين لتمويل ترميمه والحفاظ عليه من الانهيار.

(Credit: Andy Marshall/World Monuments Fund/Europa Nostra)

(Credit: Andy Marshall/World Monuments Fund/Europa Nostra)

النمسا: مركز فيينا التاريخي

لطالما كان للنمسا تاثيراً ثقافي كبير على القارة الأوروبية بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن النشاط العمراني المجاور للمدينة بدأ بتخريب الأفق العمراني لعاصمة الامبراطورية التي قدمت الموسيقى الكلاسيكية للعالم.

(Credit: F Neuwirth/Europa Nostra)

صورة مركبة تظهر تغيير الأبنية العالية للأفق العمراني (Credit: M Kupf/Europa Nostra)

ألبانيا: كنائس ما بعد بيزنطية

الحرب، أعمال السلب والنهب والكوارث الطبيعية، كل هذه العوامل جعلت مجموعة من أهم الكنائس الموجودة في جنوب غرب ألبانيا معرضة لخطر فقدانها قريباً. هذه الكنائس بنيت في حقبة ما بعد البيزنطية، وتعد من التحف الفنية الثمينة التي تنتمي لتلك الحقبة

(Credit: K. Kallamata/Europa Nostra)

بلغاريا: صرح بوزلوفدغا الشيوعي

النصب التاريخي بُني في العام 1981 وتم بعدها إهماله بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي و"ستاره الحديدي" الذي كان يعزله عن بقية دول أوروبا على كل الأصعدة. وتعرض الصرح للنهب والسلب والتخريب بالإضافة إلى عوامل الطقس القاسية.

(Credit: Roman Robroek/Europa Nostra)

(Credit: Roman Robroek/Europa Nostra)

تركيا: أكبر مبنى خشبي في أوروبا

يعتبر مأوى برينكيبو اليوناني للأيتام في مدينة اسطنبول بتركيا من أكبر الأبنية المصنوعة من الخشب في كل أوروبا. أصبح المأوى خارج الخدمة سنة 1964 وبقي منذ ذلك الحين على حاله، مهملاً ومتروكاً للتآكل والتهالك.

(Credit: Baris Altan/Europa Nostra)

(Credit: Baris Altan/Europa Nostra)

رومانيا: كازينو بطراز "آرت نوفو"

يتواجد المبنى المصمم بطراز آرت نوفو، الفن الحداثي، على ساحل البحر الأسود، والمبنى مهمل ومتروك دون عناية منذ العام 2000.

(Credit: Roman Robroek/Europa Nostra)

(Credit: Roman Robroek/Europa Nostra)

جورجيا: مجمع دير ديفيد غاريغا

يقع قريباً من حدود أذربيجان هو واحد من أبرز المواقع التاريخية في جورجيا. ويضم المجمع مئات الخلايا والكنائس والمصليات والحفريات وأماكن المعيشة المجوفة من الصخور.