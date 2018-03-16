بالفيديو: الربيع يحولّ منطقة صينية إلى بحرٍ من الأزهار

الفيديوأعلاه يظهر أنواعاً كثيرة من الزهور، منها زهر الكرز والمشمش والسلاجم والردندر (الأخيرة تشبه زهرة القرطاس المنتشرة في العالم العربي) تمّ تصويرها من الجو.

في السياق، ذكرت وسائل إعلامية صينية منها "غلوبال تايمز" أن فصل الربيع حلّ باكراً هذه السنة في مختلف أنحاء البلاد، ما دفع الفلاحين الصينيين إلى المباشرة في أعمالهم الزراعية في توقيت أبكرَ من العام الماضي، وما يطرح، أيضاً، سؤالاً عن التغيّر المناخي.

وفي ولاية جيشان وحدها، تفتحت زهور المشمش في مساحة من الأرض تبلغ عشرين هكتاراً، مضفيةً على المكان صورة طبيعيةً تقطع الأنفاس.

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في مكان ما، يبدو للناظر إلى ألوان الطبيعة الصينية من عُليٍ، أن لا فارق كبيراً بينها وبين لوحات زيتية كلاسيكية، أو فن الحفر في الخشب الياباني، أو حتى لمشاهد لحياة النباتات في أعماق البحار.