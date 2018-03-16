عازف بيانو يقدم موسيقى كلاسيكية أمام كاسحة جليد تبحر في فنلندا

قدم عازف البيانو السويسري غابرييل أرنولد عرضا موسيقيا على السطح المتجمد لخليج بوثنيا، وهو أقصى امتداد لبحر البلطيق، يقع بين ساحلي فنلندا والسويد.

وهذا العرض الموسيقي المنفرد محطةٌ في إطار الجولة الفنية التي يقوم بها أرنولد في شهر أذار/ مارس بفنلندا. وقد تفاعل معه سيّاح ٌكانوا على متن كاسحة جليد عبرت على مسافة قريبة جدا من مكان العزف.

وسبق للموسيقي البالغ من العمر 37 عاما أن أدى عروضا موسيقية في أماكن خاصة أخرى، مثل جبال الألب السويسرية، وعند منحدرات "الأخوات السبع" الطباشيرية في جنوب إنكلترا.

ويعد أرنولد من المواهب الشابة القليلة التي تسعى إلى تجديد شباب موسيقى البيانو الكلاسيكية واستعادة جمهورها متضائل.

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