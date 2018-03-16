أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبية التي جرت في مدينة نيون السويسرية و التي حضرتها العديد من الشخصيات الرياضية عن مواجهات نارية حيث وضعت برشلونة في مواجهة الممثل الأيطالي أي سي روما، أما الممثل الإيطالي الثاني يوفنتوس سيكون في مهمة صعبة و لكن ليست بالمستحيلة أمام حامل اللقب ريال مدريد.
دوري أبطال أوروبا: برشلونة يواجه روما والريال أمام بايرن
اصطدم ليفربول، الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بفريق مانشستر سيتي متصدر الدولي الإنجليزي.
دوري أبطال أوروبا: برشلونة يواجه روما والريال أمام بايرن
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هل تفرز قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال مواجهات قاتلة؟
في حين أن إشبيلية الذي يتأهل لهذا الدور لأول مرة في مسيرته الكروية سيتحدى العملاق الألماني بايرن ميونيخ المدجج بأرمادة من النجوم.وأخيرا مباراة القمة حتما ستكون تلك التي ستجمع بين كل من مانشيستر سيتي الذي يقوده غوارديولا الذي سبق له إحراز اللقب مع البارسا و ليفربول المتعطش لهذا اللقب بعد غياب 9 سنوات عن منافسة القارة العجوز.