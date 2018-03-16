مقتل 61 شخصا على الأقل جراء قصف روسيا والنظام السوري على كفر بطنا

ودخلت الحرب السورية عامها الثامن هذا الأسبوع، وأزهقت حتى الآن أرواح نصف مليون شخص، وأدت لنزوح أكثر من 11 مليونا عن منازلهم، بينهم ستة ملايين تقريبا فروا إلى خارج البلاد، في واحدة من أسوأ أزمات اللجوء في العصر الحديث.

والمعركتان الرئيستان الدائرتان الآن هما هجوم قوات الحكومة على الغوطة الشرقية الذي بدأ منذ شهر والهجوم التركي على عفرين، الذي بدأ في يناير/كانون الثاني.

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400 ألف محاصر

وبدعم من روسيا وإيران، توغلت قوات الحكومة السورية في الغوطة الشرقية، وقسمت المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة. وتعتقد الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 400 ألف شخص محاصرون في المنطقة والبلدات التابعة لها على مشارف العاصمة، دون إمكانية للحصول على الغذاء أو الدواء.

وقال المرصد السوري إن ضربات جوية بالغوطة الشرقية أدت إلى مقتل العشرات في قرية كفر بطنا، ومقتل عشرة آخرين في سقبا. وأضاف أن طائرات روسية شنت هذه الضربات.

أشخاص يحملون أغراضهم بينما يفرون من بلدة حمورية الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية يوم الخميس عمر صناديقي - رويترز

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مسؤول عسكري روسي كبير قوله إن 4127 شخصا غادروا الغوطة، الجمعة، ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله: "حتى الآن 4127 شخصا غادروا المنطقة. أكثرهم من كبار السن والنساء والأطفال".

وفر آلاف من جيب في أقصى جنوب الغوطة الخميس، في أول نزوح جماعي من المنطقة منذ بدأت الحكومة أعنف هجوم لها في الحرب. وقالت روسيا إن أكثر من 12 ألف شخص غادروا الخميس.

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات لرجال ونساء وأطفال قال إنهم غادروا المنطقة عبر ممر آمن في مدينة حمورية يوم الجمعة. ولوح نساء وأطفال للكاميرا.

السيطرة على جسرين

قالت وحدة الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية، إن الجيش السوري استعاد بلدة جسرين في الغوطة الشرقية، الجمعة، من أيدي مسلحي المعارضة.

جندي من الجيش السوري في الغوطة الشرقية عمر صناديقي - رويترز

وقالت وحدة الإعلام الحربي على صفحتها على تويتر: "الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويحكم سيطرته على بلدة جسرين بعد مواجهات مع المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة".