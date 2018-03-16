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زوجان من شياطين التسمانيا يستقران في كاليفورنيا

اثنين من شياطين تسمانيا ماك لوفين والأنثي كيراندي من أستراليا استقرا في منزلهم الجديد في حديقة للحيوانات بسان دييغو في كاليفورنيا ويتم الحفاظ على هذه الأنواع من القوارض في الحدائق باعتبارها مهددة بالانقراض بسبب خطر عيشها في البرية بسبب مرض ورم الوجه الشيطاني.

شياطين تسمانيا هي أصلية من ولاية تسمانيا في اقصي غرب استراليا وتعيش على الصيد ليلا باستخدام حواسهم القوية والرائحة للقبض على الفريسة ويشتهرون بالحفاظ على الهيمنة والزمجرة الشديدة والصراخ عالية النبرة، وخاصة في حالة الجوع.

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