وسيشهد هذا الدور تواجد كبار القارة العجوز في مواجهة مفتوحة تحتمل لقاء فريقين من نفس البلد، في أعقاب تأهل أندية ريال مدريد حامل اللقب في العامين الماضيين والرقم القياسي في المسابقة ب 12 لقباً، وبرشلونة الذي يخوض الدورربع النهائي للمرة الحادية عشر على التوالي، وإشبيلية لذي حقق مفاجأة مدوية بإخراج مانشستر يونايتد الإنجليزي و التأهل إلى هذا الدورلأول مرة في تاريخه وليفربول الذي يعود للمشاركة بعد غياب دام 9 سنوات ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الوصيف وروما الإيطاليين وبايرن ميونخ الألماني.
هل تفرز قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال مواجهات قاتلة؟
عشاق المستديرة والمستطيل الأخضر سيكونون على موعد مع قرعة دوري أبطال أوروبا التي تجري اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الإتحاد الأوربي، بعدما اكتمل عقد الأندية المتأهلة.
هل تفرز قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال مواجهات قاتلة؟
وتلعب مباريات الذهاب في دور الثمانية في 4/3 أبريل المقبل والعودة في 11/10 من الشهر نفسه، وسيجرى نهائي دوري الأبطال في 26 ماي، فيما ينتظر أن يجري الاتحاد قرعة دور نصف نهائي المسابقة في 13 من أبريل المقبل، وستقام مواجهات نصف النهائي في 24 و 25 ذهاباً و1 و2 مايو المقبل لمواجهتي الإياب، فيما تقام المباراة النهائية في مدينة كييف الأوكرانية في 26 ماي